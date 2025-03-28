Эксперт Шкуматов призвал уточнить понятие «тротуар» перед повышением штрафов

Общественник подчеркнул, что в законодательстве нет четкого определения, какой участок считается тротуаром. Это создает спорные ситуации, когда автомобилисты получают штрафы за парковку в местах, которые не являются настоящими тротуарами. Например, площадка перед магазином, где происходит совместное движение пешеходов и автомобилей, или проезд между домами.

Глава «Синих ведерок» добавил, что штрафы за неправильную парковку уже были увеличены недавно и больше не требуют корректировки. А предложение депутатов о повышении штрафов в регионах с одной до трех тысяч рублей за первое нарушение и до пяти тысяч рублей при повторном, а также до 7,5 тысяч в Москве и Санкт-Петербурге назвал неэффективным.