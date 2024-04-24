Эксперт школы геймдева Юсова: россияне потратили на видеоигры 135 млрд рублей с начала 2023 года | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:17 Эксперт школы геймдева Юсова: россияне потратили на видеоигры 135 млрд рублей с начала 2023 года

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Российский рынок видеоигр продолжает расти и развиваться. Так, на их покупку с начала 2023 года россияне потратили 135 миллиардов рублей, сообщила директор онлайн-школы геймдева XYZ School Эмма Юсова «Ведомостям».

По словам эксперта, к концу года объем рынка может достигнуть 167 миллиардов рублей. Геймеры в основном тратят деньги на покупки игр офлайн и онлайн, например, через турецкие аккаунты в Steam и через платформы типа KupiKod.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», в этом году пользователи чаще всего покупали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.