Эксперт SherySheff Малахова посоветовала при выборе одежды для детсада использовать принцип функциональных слоев

При выборе одежды для детского сада родители часто совершают типичные ошибки, из-за чего дети могут чувствовать дискомфорт. Об этом рассказала директор по производству российского бренда детской одежды SherySheff Елена Малахова, написали «Известия» .

Эксперт отметила, что одежда часто подбирается без учета уровня активности ребенка. Дети постоянно меняют условия среды: выходят на прогулку, возвращаются в теплые помещения, участвуют в активных играх и занятиях. Если одежда не рассчитана на такие перепады температуры и движения, ребенок может быстро перегреваться и уставать.

Одна из распространенных ошибок — ориентация только на температуру воздуха на улице. Большую часть времени ребенок проводит в помещении, где значительно теплее. В результате дети оказываются одеты слишком тепло для условий детского сада.

Еще одна проблема — сложная одежда. Комбинезоны с множеством застежек, мелкие пуговицы или тугие молнии затрудняют самостоятельное переодевание. Ребенку приходится постоянно обращаться за помощью к воспитателю, что усложняет адаптацию.

Малахова рекомендует родителям использовать принцип функциональных слоев. Базовый слой должен отводить влагу, второй — сохранять комфортное тепло, а верхняя одежда защищать от ветра и осадков. При этом важно, чтобы каждый элемент гардероба ребенок мог надеть или снять самостоятельно.

«Правильно подобранная одежда помогает ребенку чувствовать себя комфортно в течение дня и облегчает работу воспитателей», — резюмировала эксперт.