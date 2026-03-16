Эксперт SherySheff Малахова посоветовала при выборе одежды для детсада использовать принцип функциональных слоев
При выборе одежды для детского сада родители часто совершают типичные ошибки, из-за чего дети могут чувствовать дискомфорт. Об этом рассказала директор по производству российского бренда детской одежды SherySheff Елена Малахова, написали «Известия».
Эксперт отметила, что одежда часто подбирается без учета уровня активности ребенка. Дети постоянно меняют условия среды: выходят на прогулку, возвращаются в теплые помещения, участвуют в активных играх и занятиях. Если одежда не рассчитана на такие перепады температуры и движения, ребенок может быстро перегреваться и уставать.
Одна из распространенных ошибок — ориентация только на температуру воздуха на улице. Большую часть времени ребенок проводит в помещении, где значительно теплее. В результате дети оказываются одеты слишком тепло для условий детского сада.
Еще одна проблема — сложная одежда. Комбинезоны с множеством застежек, мелкие пуговицы или тугие молнии затрудняют самостоятельное переодевание. Ребенку приходится постоянно обращаться за помощью к воспитателю, что усложняет адаптацию.
Малахова рекомендует родителям использовать принцип функциональных слоев. Базовый слой должен отводить влагу, второй — сохранять комфортное тепло, а верхняя одежда защищать от ветра и осадков. При этом важно, чтобы каждый элемент гардероба ребенок мог надеть или снять самостоятельно.
«Правильно подобранная одежда помогает ребенку чувствовать себя комфортно в течение дня и облегчает работу воспитателей», — резюмировала эксперт.