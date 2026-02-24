Эксперт Sherysheff Малахова дала советы по выбору качественной детской одежды

При выборе детской одежды родители учитывают состав и внешний вид, но для того, чтобы вещь прослужила долго, нужно обратить внимание на другие критерии качества. О важных аспектах при выборе одежды для детей рассказала «Известиям» директор по производству бренда детской одежды Sherysheff Елена Малахова.

Эксперт подчеркнула, что натуральные материалы, такие как хлопок, имеют свои недостатки.

«В сознании многих родителей засела установка: „натуральное — значит хорошее“. Да, хлопок дышит, приятен к телу и не раздражает кожу. Но после пары стирок вещи могут сесть, вытянуться на локтях или покрыться катышками», — отметила она.

Добавление небольшого процента синтетических волокон позволяет сохранить внешний вид и продлить срок службы одежды без ущерба для комфорта. При выборе верхней одежды стоит обратить внимание на современные материалы: мембранные ткани защищают от влаги и ветра, а софтшелл сочетает прочный внешний слой, мембрану и мягкую внутреннюю подкладку.

Качество изделия определяется не только тканью, но и деталями. Надежные молнии и кнопки, правильно подобранная плотность резинки на поясе, аккуратные швы — все это влияет на удобство и срок службы. Для верхней одежды критична проклейка швов термолентой, без нее даже мембранная ткань может пропускать воду.

Важную роль играет и крой. В качественной верхней одежде рукава и брючины имеют анатомическую форму в области локтей и коленей, что не сковывает движения. В школьной форме значимы эргономичные швы, рукава-реглан, эластичные вставки на поясе и возможность регулировки длины.