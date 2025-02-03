Эксперт Шапарин рассказал о рисках для одного из крупнейших автопроизводителей из Китая

Китай становится главным поставщиком новых автомобилей на российский рынок, но многократный рост поставок китайских машин практически не повлиял на качество продукции, от которого зависят жизнь и здоровье россиян. Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин сообщил «Ридусу», что Росстандарт может приостановить деятельность одного из крупнейших китайских автопроизводителей в России, если подтвердится, что на его моделях установлены дефектные сиденья.

По словам Шапарина, если компания признает проблему, Росстандарт должен организовать отзыв транспортных средств. Все пострадавшие, которые найдутся в России, имеют право обратиться с исками к производителю в суд.

Помимо этого, у Росстандарта есть право приостановить деятельность производителя в России на 90 дней, наложить на компанию крупные штрафы или подать в суд, потребовав еще более серьезные взыскания.

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