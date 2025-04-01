Эксперт Шакиров призвал торговые центры использовать ненавязчивую музыку

Фоновая музыка в ТЦ должна быть спокойной, чтобы не отвлекать покупателей от витрин. Об этом заявил глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с Национальной Службой Новостей.
По словам эксперта, часто для этого используются специальные плейлисты без текста. Особенно это актуально в праздничные периоды, когда играют тематические треки.
Согласно опросу, 80% россиян поддерживают увеличение доли русскоязычной музыки в общественных местах, если она соответствует атмосфере заведения. Шакиров подчеркнул, что музыка должна создавать комфортную атмосферу для всех категорий посетителей, привлекая их внимание к магазинам.
Кабинет ультразвуковой диагностики открыли в родильном доме в Подольске
Женщина толкнула знакомого на прибывающий поезд в московском метро
Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США
Гуманитарную помощь с пасхальным куличами отправили из Подольска в зону СВО
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте