Эксперт Шакенов назвал ИИ мощным, но «предвзятым» инструментом

В последние годы цифровая трансформация перестала быть просто модным направлением и стала неотъемлемым элементом стратегии развития бизнеса. Айдан Шакенов в беседе с RuNews24.ru обсудил быстрые изменения на рынке, новые технологии и усиливающуюся конкуренцию.

Цифровизация перешла из модного тренда в важный компонент бизнес-стратегии. Внедрение таких технологий, как автоматизация и искусственный интеллект, создает уникальные возможности для повышения производительности и улучшения конкурентоспособности.

К основным изменениям, с которыми сталкиваются компании при внедрении цифровых решений, он отнес расширение поверхности атак, сложность технологических цепочек, новые формы риска ИИ и другие.

Искусственный интеллект — мощное средство, но подвержено предвзятым данным, неправильной интерпретации и недостаточной управляемости. Неправильно настроенный алгоритм может принять решения, нарушающие законодательство или противоречащие этическим нормам, пояснил собеседник.

В 2024 году произошли существенные изменения в правилах уведомления о киберинцидентах. В частности, Комиссия по ценным бумагам (SEC) ввела новые правила, обязывающие публичные компании уведомлять о значимых инцидентах в течение четырех рабочих дней после их выявления, сказал он.