Эксперт Sezar Group Канаев объяснил причины роста цен на аренду офисов в России

Резкое увеличение стоимости аренды офисной недвижимости обусловлено не только повышенным спросом, но и ростом себестоимости, сообщил директор департамента коммерческой недвижимости Sezar Group Сергей Канаев в интервью «Известиям» .

Он подчеркнул, что все составляющие операционных расходов, включая клининг, охрану, пожарную безопасность и обслуживание инженерных систем, становятся дороже. Кроме того, значительное влияние оказывают дорогие кредиты, поскольку большинство объектов построено с привлечением заемных средств, и собственники вынуждены включать стоимость обслуживания долга в арендную плату.

Еще одной из основных причин является острый дефицит качественных площадей в престижных районах, считает директор по коммерческой недвижимости ГК «Сумма Элементов» Юлия Петроченко. Она отметила, что ситуация различается в зависимости от класса и местоположения офиса: если в офисах класса А вакансия близка к историческому минимуму (менее 4%), то в офисах класса В за ТТК и за МКАД вакансия более ощутимая (в районе 10–17%), и предложение растет.

Крупный бизнес и государственный сектор остаются основными арендаторами качественных офисов, однако для них ключевым ограничивающим фактором является отсутствие на рынке подходящих крупных блоков в требуемых престижных локациях. Малый и средний бизнес вынужден выбирать между экономией на локации, использованием коворкингов и оплатой высокого комфорта в дефицитных офисах центральных районов.