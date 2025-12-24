Эксперт сети SOK Филиппова рассказала, что игра «Тайный Санта» снижает дистанцию внутри команды

В российских фирмах традиционный новогодний банкет постепенно теряет свою привлекательность. Операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова поделилась с « Известиями » идеями, как обновить корпоративные традиции и сделать декабрь временем для укрепления командного духа.

Одним из популярных зарубежных обычаев в российских офисах остается «Тайный Санта». Несмотря на сомнения относительно формальности рабочих отношений, эта практика способствует лучшему узнаванию коллег и сокращению дистанции внутри команды, отметила эксперт.

«Традиция дарить приятные сюрпризы коллегам порадует как сплоченный коллектив, так и команды, которые географически разрознены и не видятся каждый день в офисе», — подчеркнула специалист.

Филиппова настоятельно рекомендовала заранее обозначить бюджет и этические рамки.