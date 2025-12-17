Эксперт сети SOK Филиппова посоветовала перед Новым годом грамотно приоритизировать задачи

Декабрь традиционно является одним из самых напряженных месяцев в году для многих работников. В этот период необходимо успеть закрыть ключевые показатели эффективности, сдать отчеты и защитить бюджет. Операционный директор сети смарт-офисов SOK Инна Филиппова поделилась с « Известиями » рекомендациями по сохранению продуктивности и предотвращению профессионального выгорания.

Специалист подчеркнула важность грамотного приоритизирования задач. По ее мнению, попытка одновременно закрыть все накопившиеся вопросы может привести к быстрому выгоранию. Вместо этого она рекомендует определить приоритетные моменты, а также те, которые можно перенести на январь. Такой подход поможет снизить тревожность и получить более четкое представление о текущих обязательствах.

Как пояснила эксперт, снижение энергии и концентрации является распространенной проблемой в декабре. Чтобы справиться с этим, она посоветовала внедрять короткие паузы, менять виды деятельности в течение дня и расширять командное взаимодействие. Эти меры помогут сохранить концентрацию и чувство контроля над ситуацией.