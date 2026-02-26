Эксперт сети «Музторг» Еремичева рассказала, что средний чек музыкального подарка составляет до 70 тыс. рублей

Музыкальные инструменты часто становятся желанным подарком в праздничные дни. Особенно популярны небольшие инструменты, такие как гитары и укулеле, а также студийное оборудование, включая наушники и синтезаторы. По словам коммерческого директора сети «Музторг» Ольги Еремичевой, в праздничные сезоны наблюдается увеличение интереса к музыкальным инструментам. Об этом написало ИА НСН .

«Средний чек музыкального подарка составляет до 70 тысяч рублей», — отметила она.

Традиционно наибольшим спросом пользуются гитары, как акустические, так и электрогитары, а также клавишные инструменты. В последние годы, особенно после пандемии, значительно возросли продажи студийного оборудования. Если раньше оно занимало пятое-седьмое место по популярности, то теперь уверенно закрепилось на третьей строчке.

Эксперт также упомянула, что цены на музыкальные инструменты возросли в среднем на 10% из-за увеличения логистических издержек и сложностей с оплатой импортных товаров.