Ювелирный эксперт Сергеева рассказала, что этикет позволяет подругам обмениваться кольцами

Выбор ювелирных украшений в качестве подарка требует особого такта, поскольку каждый предмет несет свой символический подтекст. Эксперт сети ювелирных магазинов Sunlight Татьяна Сергеева рассказала о тонкостях дарения колец и часов в беседе с «Известиями» .

Кольцо считается одним из самых многозначных аксессуаров. Исторически оно символизирует союз, поэтому такой подарок может быть воспринят как намек на серьезные намерения или предложение руки и сердца.

По правилам этикета не рекомендуется дарить подобные украшения женщинам, с которыми связывают исключительно деловые отношения. Однако для близких людей кольцо остается уместным и трогательным подарком. Как пояснила эксперт, этот жест станет знаком особой любви и заботы, если преподнести его маме, сестре или бабушке. Подруги также могут смело обмениваться кольцами без опасений, ориентируясь на интуитивное понимание вкуса друг друга.