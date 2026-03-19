Эксперт сервиса Solar Staff Рязанцева рассказала, что Минтруд предложил бороться с подменой трудовых отношений

Минтруд предлагает новый индикатор риска, который позволит выявить случаи подмены трудовых отношений при работе с самозанятыми. Это особенно актуально на фоне роста их числа в России. Важно, чтобы критерии применялись взвешенно и не создавали дополнительных рисков для компаний, которые действительно работают с независимыми исполнителями, заявила «Известиям» руководитель налоговой поддержки сервиса Solar Staff Анастасия Рязанцева.

Эксперт отметила, что в некоторых случаях сотрудники продолжают работать в прежнем режиме — с фиксированным графиком, подчинением внутренним правилам и зависимостью от одного заказчика. В таких ситуациях это может быть попыткой оптимизации расходов на персонал.

Однако рынок гибкой занятости в России значительно вырос и стал более разнообразным. Многие специалисты выбирают формат самозанятости, работая с несколькими заказчиками и самостоятельно управляя своей загрузкой. В этом случае такая модель деятельности является полноценной формой независимой работы.

Минтруд предлагает считать поводом для проверки ситуацию, когда более десяти сотрудников одной компании увольняются и в следующем квартале регистрируются как самозанятые, получая доход от 25 тысяч рублей в месяц от другой компании.

Дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от того, насколько четко удастся разграничить независимую работу и классические трудовые отношения, а также обеспечить прозрачность правил для бизнеса и исполнителей.