Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков сообщил, что в России снижается число удаленных вакансий

В России продолжает снижаться количество удаленных вакансий, хотя в некоторых сферах такой формат работы все еще актуален. Об этом сообщил НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По его словам, опросы показывают, что около 54% офисных сотрудников работают в гибридном формате: три дня в офисе и два — удаленно. Еще примерно 40% сотрудников полностью находятся в офисе.

Удаленный формат работы сохраняется в IT, диджитал-маркетинге, контент-медиа. Много удаленной работы в онлайн-образовании и клиентской поддержке. Такой формат также предлагают, когда компании не могут найти специалиста в своем регионе и вынуждены искать его в других городах, например, в Москве, предлагая при этом московский уровень зарплаты.

При этом, как отметил эксперт, средняя заработная плата на удаленке отстает от оклада офисных сотрудников лишь на 5%.