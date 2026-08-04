Эксперт сервиса «Работа.ру» Ветерков подтвердил, что зумеры все чаще берут родителей на собеседование

Эксперты отмечают новую тенденцию на рынке труда: родители начали активно сопровождать своих детей на собеседования при трудоустройстве. Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков подтвердил существование этой тенденции в беседе с ИА НСН .

По словам специалистов, взрослые находят для своего ребенка подходящую вакансию, звонят в компанию и уточняют все условия работы. Только после этого они приводят молодого человека на встречу. Родители объясняют такое поведение желанием убедиться в надежности компании, в которой будет работать их ребенок.

«Такие случаи участились — их стало больше. О чем это говорит? Родители всегда беспокоились за своих детей», — сообщил собеседник.