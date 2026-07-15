Эксперт сервиса «Работа.ру» Санина рекомендовала не подписывать документы на эмоциях при принуждении к увольнению

Принуждение к увольнению может быть нарушением трудовых прав. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT дала советы, как поступать в такой ситуации.

Санина подчеркнула, что в случае давления не стоит поддаваться эмоциям и сразу писать заявление. Также она рекомендовала не подписывать документы, если их смысл не был объяснен.

Эксперт предложила просить о предоставлении распоряжений и претензий в письменном виде и сохранять все доказательства: переписку, записи разговоров, сообщения, служебные записки и контакты свидетелей.

«Если вас не допускают к рабочему месту, нужно фиксировать этот факт и не ждать, пока его оформят как прогул», — отметила Санина.

Если давление продолжается, можно обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и в суд. При этом важно собирать доказательства.

Специалист также добавила, что даже если заявление об увольнении уже подписано, ситуацию можно исправить. Увольнение по инициативе работника допустимо только при добровольном волеизъявлении. Если суд установит принуждение, работника могут восстановить на работе и присудить компенсации.