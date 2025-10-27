Эксперт сервиса «Работа.ру» Санина рассказала о правилах увольнения во время отпуска

Если сотрудник решает уйти по собственному желанию, находясь в отпуске, то порядок действий не отличается от обычного увольнения (ст. 80 ТК РФ), отметила эксперт. Работник может подать заявление об увольнении, даже если он в отпуске или на больничном, даже если отпуск был предоставлен авансом. Главное — предупредить работодателя за 14 календарных дней.

По словам Саниной, двухнедельный срок начинается со следующего дня после подачи заявления. Все дни отпуска, которые приходятся на это время, засчитываются в счет отработки. Таким образом, после окончания отпуска сотрудника не могут заставить отрабатывать те дни из двухнедельного периода, которые пришлись на отпуск.