Эксперт сервиса «Работа.ру» Санина рассказала о правилах использования отпускных дней в России

Согласно трудовому законодательству России, за каждый рабочий год сотрудник имеет право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Этот срок исчисляется не с начала календарного года, а с даты оформления сотрудника в штат. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала RT , что отпускные дни накапливаются постепенно: за один отработанный месяц прибавляется 2,33 дня.

Право на первый отпуск на новом месте работы возникает уже через полгода непрерывной деятельности.

Законом предусмотрено, что ежегодный отпуск можно разделить на части по согласованию с руководством. Главное требование — один из отрезков отдыха должен длиться не менее 14 дней подряд. Остальное время можно использовать гибко, вплоть до отдельных дней.

Организации не имеют права не предоставлять отпуск сотруднику более двух лет подряд. Для молодежи до 18 лет и работников вредных производств ежегодный отдых обязателен.

Если сотрудник решает не уходить в отпуск, его дни не аннулируются, а суммируются. Работодатели стараются избегать накоплений отпускных дней более двух лет, так как за нарушение графика отпусков предусмотрены штрафы со стороны трудовой инспекции.

При расторжении трудового договора компания обязана выплатить денежный эквивалент за все накопленные и неиспользованные дни отпуска.