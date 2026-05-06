Эксперт сервиса «Мошеловка» Хрипунова предупредила о двух способах обмана через домовые чаты

Эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Хрипунова рассказала «Звезде» о двух популярных схемах обмана в домовых чатах.

Первый способ — злоумышленник проникает в уже существующий чат и притворяется соседом. Так как жильцы не всегда знают друг друга лично, он может предложить купить что-либо. Однако после оплаты покупатель не получает товар или услугу, а мошенник часто даже не покидает чат.

Хрипунова советует тщательно проверять «соседа» перед любой финансовой операцией, задавать ему личные вопросы и собирать максимум информации. Чаще всего такая схема используется в иностранных мессенджерах.

Второй способ — создание фейкового домового чата и добавление туда жильцов без их согласия. Злоумышленники собирают личные данные для дальнейшего использования.

Эксперт напомнила, что все управляющие компании обязаны создать чаты в мессенджере МАХ, что снизит вероятность мошенничества.