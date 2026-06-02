Эксперт сервиса «Мошеловка» Храпунова предупредила об активизации мошенников перед ОГЭ и ЕГЭ

В преддверии сдачи ОГЭ и ЕГЭ мошенники активизируются и используют два основных способа обмана детей и родителей. Об этом сообщила эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова в интервью сайту телеканала «Звезда» .

Первый способ — звонки с выманиванием кодов из SMS. Злоумышленники сообщают о необходимости обновления данных для доступа к экзаменам или подтверждения готовности их сдать. Часто дети под давлением мошенников дают доступ к телефонам родителей и даже оформляют кредиты или выводят семейные накопления на указанные счета.

Второй способ — обещание передать ответы на экзаменационные вопросы за деньги. Мошенники создают закрытые каналы в мессенджерах и социальных сетях, где создают иллюзию спешки и достоверности.

«Выкладывают фото с размытыми бланками, убеждают, что в других регионах ответы сошлись на 100%, якобы покупка возможна только в ближайшие 30 минут, осталось мало мест», — отметила Храпунова.

После перечисления денег мошенники исчезают. Эксперт подчеркнула, что ответы на экзамены получить невозможно, так как их шифруют. Она также призвала сохранять критическое мышление, несмотря на стресс.