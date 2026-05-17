Эксперт сервиса Mamba Красильникова заявила, что при онлайн-знакомствах первое сообщение должно быть ярким и небанальным

PR-директор сервиса знакомств Mamba Наталья Красильникова в разговоре с РИАМО поделилась секретами успешного общения на площадках для онлайн-знакомств. Она отметила, что первое сообщение должно быть ярким и небанальным, подобно трейлеру к фильму, чтобы привлечь внимание потенциального собеседника.

По словам Красильниковой, скучное «привет» или шаблонная переписка могут привести к тому, что диалог будет закрыт, не успев начаться. Она подчеркнула, что многие пользователи ошибочно полагают, что проблема в алгоритмах или неподходящих людях, однако на практике все чаще решающим фактором становится стиль общения.

Важно понимать, что за несколько секунд человек решает, интересно ли ему продолжать общение. Поэтому банальные фразы могут оттолкнуть, а не привлечь внимание. Вместо них лучше использовать сообщения с эмоцией, наблюдением или зацепкой для разговора, которые связаны с конкретными деталями анкеты, отметил сайт «Вечерний Санкт-Петербург».

Комплименты и шутки должны быть уместными и не выглядеть шаблонными. Важно избегать ощущения потоковой рассылки и проявлять взаимный интерес в диалоге. Пассивное ожидание ответа от второго человека может привести к затуханию переписки.

Чтобы диалог развивался, важно сохранять ритм общения: задавать встречные вопросы, делиться своими мыслями, реагировать на детали и показывать эмоции. Именно ощущение взаимности чаще всего становится главным признаком того, что знакомство может перерасти во что-то большее.

«Ориентируйтесь на этот комфорт, и "тот самый" мэтч не пройдет мимо», — резюмировала Красильникова.