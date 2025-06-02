Эксперт сервиса «КотЗдоров» Каштанова рассказала, что комары и москиты особенно опасны для рептилий

Специалист из сервиса «КотЗдоров» Жанна Каштанова в интервью RT рассказала о том, как различные виды насекомых могут угрожать здоровью необычных домашних животных. В зависимости от среды обитания, эти создания подвержены атакам клещей и других вредоносных организмов.

Особую опасность представляют комары и москиты, способные заразить рептилий, содержащихся в открытых пространствах.

«Мухи также несут угрозу, откладывая яйца на кожу змей и ящериц, что приводит к развитию заболеваний. Для профилактики необходимо регулярно осматривать питомцев, поддерживать чистоту в террариуме и использовать специальные защитные сетки», — отметила эксперт.

Птицы, по словам Каштановой, также нуждаются в защите от кровососущих насекомых, которые могут быть переносчиками опасных болезней. Грызуны и ежи наиболее уязвимы перед атаками блох.

«Эти паразиты вызывают зуд, аллергические реакции и другие кожные проблемы. Важно минимизировать контакт питомцев с дикими животными, которые могут быть переносчиками вредителей», — подчеркнула ветеринар.

Ранее юрист Алла Георгиева сообщала, что оставление животного в опасных условиях, например в горячем автомобиле, может привести к уголовной ответственности.