Эксперт Selecty Шереметьева рассказала о разнице в зарплатах у мужчин и женщин в IT-сфере

Операционный директор аутсорс-компании Selecty Ксения Шереметьева в беседе с «Известиями» прокомментировала результаты исследования, посвященного разнице в оплате труда между мужчинами и женщинами в сфере информационных технологий. Она подчеркнула, что основное различие в доходах обусловлено распределением сотрудников по профессиональным уровням (грейдам).

Данные исследования показали, что среди женщин преобладает количество сотрудников, получающих минимальный и средний уровень заработной платы, тогда как мужчины чаще занимают должности с более высоким вознаграждением. Среди разработчиков доля женщин, получающих менее 100 тысяч рублей в месяц, составляет почти половину, в то время как среди мужчин таких сотрудников всего четверть.

При сравнении заработных плат выше 300 тысяч рублей разрыв становится еще более заметным: 34,8% мужчин получают такую зарплату, в то время как среди женщин таких всего 11,7%. Наибольший разрыв наблюдается в диапазоне зарплат от 400 до 499 тысяч рублей, где мужчин с такими доходами в пять раз больше, чем женщин.