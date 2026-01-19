Эксперт Secure-T Никишкин назвал шпионское ПО самым опасным приемом нарушения конфиденциальности

Шпионское ПО, или stalkerware, представляет серьезную угрозу для конфиденциальности. Оно не только вредит жертве, но и подвергает риску инициатора слежки. Об этом «Известиям» рассказал директор платформы Secure-T (ГК «Солар») Харитон Никишкин.

Вся собранная информация — сообщения, фото, история перемещений — проходит через серверы разработчиков таких программ, которые могут быть уязвимы и взломаны.

Никишкин также отметил, что для установки stalkerware часто требуется отключить базовые защитные механизмы телефона, например, запрет на установку из неизвестных источников. Это делает устройство беззащитным перед другими киберугрозами.