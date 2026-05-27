Эксперт СберСтрахования Лысой заявил, что полис КАСКО поможет водителям после повреждения авто из-за непогоды

Чтобы получить компенсацию за повреждение автомобиля градом или упавшим деревом, водителю может пригодиться полис добровольного страхования (КАСКО). Об этом сообщил руководитель центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егор Лысой в интервью «Москве 24» .

Эксперт порекомендовал автомобилистам заранее продумывать место парковки в дни штормовых предупреждений. Крытый или подземный паркинг будет оптимальным решением. Если такой возможности нет, не стоит оставлять машину под деревьями, вблизи строек, рекламных конструкций, балконов и карнизов.

Лысой подчеркнул, что в случае повреждения машины полис ОСАГО не поможет, так как он покрывает ущерб, причиненный другим участникам ДТП или их имуществу. В свою очередь, КАСКО помогает в различных ситуациях, включая повреждения из-за падения деревьев, веток и конструкций, а также ураганов, града и затоплений.

После происшествия не рекомендуется устранять последствия самостоятельно до фиксации обстоятельств. Эксперт советует не перемещать автомобиль и не убирать с него упавшие предметы. При наличии полиса КАСКО следует немедленно позвонить в страховую компанию и вызвать полицейских для составления протокола.

Во время ожидания сотрудников полиции необходимо сделать видео и фото происшествия, чтобы зафиксировать общий план, машину, повреждения и упавшие конструкции. Эти материалы нужно будет предоставить страховой компании.