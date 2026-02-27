Эксперт СберСтрахования Любкин рассказал, как избежать получения бракованного товара при онлайн-шопинге

Руководитель направления страхования малого бизнеса СберСтрахования Михаил Любкин в интервью радио Sputnik поделился советами, как сделать покупки на маркетплейсах более безопасными и предсказуемыми.

В период предпраздничной суеты маркетплейсы испытывают пиковые нагрузки. Из-за частых перемещений товаров между складами, сортировочными центрами и пунктами выдачи возрастает риск повреждений. Чтобы снизить вероятность спорных ситуаций, Михаил Любкин рекомендует делать заказы заранее, учитывая возможные задержки доставки. Это даст время подобрать замену, если товар не понравится или придет в неудовлетворительном состоянии.

Эксперт советует проверять товар в пункте выдачи под камерой.

«Вскройте упаковку и проверьте цвет, размер и комплектацию заказа. От посылки с дефектами проще отказаться сразу, чем заниматься оформлением возврата впоследствии», — рекомендует Любкин.

Если заказ доставляется домой, а не в пункт выдачи, лучше снять распаковку на телефон.

«При наличии повреждений также зафиксируйте их на видео, чтобы иметь подтверждения в переговорах с продавцом», — уверен Любкин.

Сохраняйте оригинальную упаковку и комплектующие, пока не будете уверены, что оставляете заказ. Это поможет ускорить согласование возврата и может помочь в конфликтных ситуациях.

Предпринимателям, работающим на маркетплейсах, эксперт советует заранее подготовиться к периоду повышенного спроса, проверив наличие достаточного количества товаров на складах. Кроме того, продавцы могут минимизировать финансовые потери с помощью специальных страховых программ.