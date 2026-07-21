Эксперт СберСтрахования Кошелева призвала не нырять с высоты в незнакомых водоемах, чтобы избежать травм

Летом многие предпочитают проводить время у водоемов, но не всегда задумываются о безопасности. Исполнительный директор СберСтрахования Елена Кошелева в интервью радио Sputnik рассказала, как избежать распространенных летних травм.

Кошелева подчеркнула, что даже в речке с пологими спусками и без сильного течения могут скрываться опасности под водой. Она рекомендует выбирать оборудованные зоны для купания и не нырять с высоты в незнакомых водоемах. Это поможет избежать ушибов, переломов и глубоких порезов.

Также эксперт обратила внимание на то, что прогулки босиком по берегу могут привести к порезам и травмам. В песке живут микробы, бактерии и вирусные инфекции, которые могут вызывать воспалительные или грибковые заболевания. Для защиты ног Елена Кошелева советует использовать аквашузы.

Длительное пребывание на солнце может вызвать тепловой удар. При появлении слабости, головокружения, головной боли и тошноты нужно уйти в тень или прохладное помещение и пить достаточно воды. Эксперт рекомендует не употреблять холодные напитки и не растирать кожу спиртом, чтобы не усугубить состояние.

Катание на сапах и лодках делает отдых интереснее, но перед тем как спускать их на воду, нужно проверить исправность этих средств. Во время катания важно помнить про технику безопасности и не переоценивать свои силы.

Если травма все же случилась, Елена Кошелева рекомендует обеспечить покой, приложить к месту повреждения холод и обратиться за медицинской помощью. При серьезных травмах необходимо вызвать скорую помощь. Дополнительной поддержкой на случай непредвиденных ситуаций станет страховой полис.