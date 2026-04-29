Эксперт СберСтрахования Кошелева посоветовала использовать в непогоду обувь с рельефной подошвой

В конце апреля в Москве резко изменилась погода — за короткий срок в городе выпало много осадков. Снег, дождь и шквалистый ветер повышают риск травм на улице. Как минимизировать опасность, рассказала директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева в интервью радиостанции Sputnik .

По словам эксперта, во время снегопадов и штормового предупреждения увеличивается количество падений. Важную роль играет выбор обуви.

«Многие уже успели перейти на легкие демисезонные модели, но в такую погоду лучше временно вернуться к более устойчивым вариантам — с рельефной, нескользящей подошвой», — отметила Кошелева.

Кроме того, специалист подчеркнула, что в плохую погоду опасность может исходить не только от земли, но и сверху. Она посоветовала держаться на расстоянии от фасадов зданий.