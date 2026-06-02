Эксперт СберСтрахования Фатунов рассказал, как минимизировать риск протечек в коммерческих помещениях

Протечки остаются одной из самых распространенных проблем для бизнеса, приводящей к страховым случаям. Руководитель направления урегулирования корпоративных убытков СберСтрахования Александр Фатунов в интервью радио Sputnik обозначил основные причины протечек и объекты повышенного риска.

По словам эксперта, чаще всего протечки происходят в офисных зданиях и бизнес-центрах из-за того, что водопровод проходит через несколько этажей и помещений. Это может привести к аварии, затрагивающей сразу несколько компаний.

На втором месте — предприятия сферы услуг, такие как кафе и рестораны. Гибкие шланги и соединения, а также устаревшие трубы создают дополнительные риски. Такие заведения часто расположены на первых этажах жилых домов, где высока вероятность протечек сверху.

Торговые помещения и розничные магазины также находятся в зоне риска. Изношенные инженерные коммуникации повышают вероятность аварий, а одна протечка может затронуть сразу несколько зон — торговый зал, склад и кассы.

Производственные помещения выделяются отдельно. Здесь протечки часто связаны с несвоевременным обслуживанием, скрытыми дефектами труб и отсутствием регулярных проверок. Последствия особенно чувствительны, если вода попадает в производственную линию или систему электроснабжения.

Фатунов рекомендует принимать профилактические меры, чтобы снизить вероятность аварий. Важно устанавливать системы контроля протечек в помещениях с открытой прокладкой водопровода, ежедневно проверять состояние коммуникаций, уделять особое внимание оборудованию, а также постоянно подключенному к водопроводу и перекрывать подачу воды перед уходом.

«Полис помогает покрыть расходы на ремонт помещения, восстановление оборудования, замену поврежденного товара и убытки из-за приостановки работы», — подчеркнул Фатунов.