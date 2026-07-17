Эксперт СберСтрахования Базаренко отметила, что полис от укуса клеща распространяется и на «наноклещей»

Страховой полис покрывает медицинскую помощь при укусе не только взрослой особи, но и нимфы — так называемого «наноклеща». Об этом сообщила руководитель продуктового менеджмента СберСтрахования Светлана Базаренко.

По словам эксперта, эти мелкие паразиты отличаются большей активностью и агрессивностью. Нимфы переносят опасные инфекции: энцефалит, боррелиоз и анаплазмоз. Из-за крошечного размера обнаружить их на коже сложнее, а действовать нужно оперативно.

Специалисты настоятельно рекомендуют не пытаться снять насекомое самостоятельно и как можно скорее обратиться к медикам. При наличии полиса достаточно позвонить в страховую компанию для направления в ближайшую клинику. Программа обычно включает оплату удаления паразита, его лабораторное исследование, профилактику инфекций и лечение.

Для защиты специалист посоветовала выбирать светлую закрытую одежду из тонкой дышащей ткани, использовать репелленты, избегать высокой травы и кустарников, а также тщательно осматривать кожу, волосы и одежду после возвращения с прогулки.