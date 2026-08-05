Эксперт Сатюкова назвала кристаллизацию признаком натурального меда

Натуральный зрелый мед со временем густеет и кристаллизуется, а вернуть ему жидкость может нагревание. Проверить качество продукта достоверно можно только в лаборатории, сообщает RT .

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Людмила Сатюкова рассказала, что мед часто фальсифицируют. В продукт могут добавлять свекловичный или тростниковый сахар, крахмальную патоку, а затем нагревать смесь до однородной массы.

Эксперт отметила, что продавцы также разогревают прошлогодний засахарившийся мед и выдают его за свежий. По ее словам, кристаллизация зрелого продукта считается главным признаком его натуральности. Крахмал и муку используют для загущения сиропов, а мел — для имитации зернистости.

Сатюкова предупредила, что отличить подделку по струйке, блеску или консистенции невозможно. Лаборатории проверяют пыльцевой состав, диастазное число, уровень оксиметилфурфурола и массовую долю воды. Эти показатели помогают установить сорт и географию сбора, а также выявить нагрев, разбавление и незрелость меда.