Эксперт «Самоката» Шушунов предложил подарить на Новый год свечи или чай при бюджете до 500 рублей

Новый год приближается, и россияне активно ищут подарки для родных и близких. Руководитель отдела маркетинга импульсных товаров «Самоката» Александр Шушунов рассказал « Известиям », как грамотно выбрать презент.

По словам эксперта, подарки до 500 рублей могут быть приятными. В эту категорию входят полезные мелочи для дома, сладкие подарки, чай и кофе, небольшие праздничные наборы. Также подойдут ароматические свечи, новогодние шоколадные наборы, пряники на кружку или компактные средства ухода.

Специалист отметил, что бюджет от 500 до 1500 рублей предлагает более широкий выбор. Здесь популярны уходовые наборы, кухонные аксессуары, необычные продуктовые наборы, предметы для дома и уюта. Такие подарки выглядят продуманно.