Эксперт Сафонов назвал популизмом разговоры о введении четырехдневной рабочей недели

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с сайтом Ura.ru прокомментировал возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели. По его мнению, разговоры об этом — популизм.
«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — отметил эксперт.
Сафонов пояснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к удорожанию рабочей силы. Компаниям придется искать новых сотрудников, не снижая зарплаты нынешнему персоналу.
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