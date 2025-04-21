Эксперт Сафонов назвал популизмом разговоры о введении четырехдневной рабочей недели

Бывший заместитель министра здравоохранения и социального развития, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с сайтом Ura.ru прокомментировал возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели. По его мнению, разговоры об этом — популизм.

«Невозможно всерьез обсуждать одновременно дефицит кадров и четырехдневную неделю. Минэкономразвития предлагает увеличить возможность сверхнормативной работы, а по четырехдневке мы пока не видим подготовки никаких документов. В этой ситуации стоит ориентироваться на действия», — отметил эксперт.

Сафонов пояснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю приведет к удорожанию рабочей силы. Компаниям придется искать новых сотрудников, не снижая зарплаты нынешнему персоналу.