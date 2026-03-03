Эксперт рынка TechNet НТИ Аверьянов заявил, что пыль и грязь внутри разъема зарядки ускоряют окисление смартфона
Эксперт рынка TechNet НТИ, генеральный директор группы компаний ST IT Антон Аверьянов предупредил RT о рисках, связанных со сломанным разъемом зарядки смартфона. По его словам, такая проблема может привести к перегреву и короткому замыканию устройства.
Аверьянов подчеркнул, что если внутри разъема скопились пыль, грязь или влага, это ускоряет окисление и увеличивает риск короткого замыкания. Хотя возгорание смартфона возможно, оно встречается редко. Чаще всего перегрев происходит, когда кабель вставляется с трудом и постоянно искрит.
«Если кабель вставляется плохо или нагревается — немедленно прекратите использование», — призвал эксперт.
Он также предостерег от чистки разъема иголкой или зубочисткой, так как это может вызвать короткое замыкание. Специалист отметил, что в большинстве случаев сломанный разъем приводит к невозможности зарядки, а не к пожару, но риск существует — и игнорировать его не стоит.