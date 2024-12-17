Эксперт рынка нефти Демидов заявил, что российским нефтяникам под силу 15-й пакет санкций ЕС

Ранее в Евросоюзе утвердили 15-й пакет ограничительных мер против России. Новый пакет направлен на борьбу с «теневым флотом танкеров», с помощью которого Россия обходит ценовой потолок на нефть.

Эксперт уверен, что санкции большой роли не сыграют, ведь примерно через месяц цена российской нефти вернется в старый диапазон. Более жесткие санкции могут ввести США против так называемого «теневого флота» России. Они, как добавил Демидов, как раз-таки могут навредить.