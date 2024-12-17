Эксперт рынка нефти Демидов заявил, что российским нефтяникам под силу 15-й пакет санкций ЕС

Российские нефтяники смогут выдержать 15-й пакет санкций ЕС. Об этом «Ридусу» сообщил независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
Ранее в Евросоюзе утвердили 15-й пакет ограничительных мер против России. Новый пакет направлен на борьбу с «теневым флотом танкеров», с помощью которого Россия обходит ценовой потолок на нефть.
Эксперт уверен, что санкции большой роли не сыграют, ведь примерно через месяц цена российской нефти вернется в старый диапазон. Более жесткие санкции могут ввести США против так называемого «теневого флота» России. Они, как добавил Демидов, как раз-таки могут навредить.
Водитель Кириллова выжил после взрыва
Ликсутов: «Технополис Москва» сохранил лидерство в рейтинге инвестпривлекательности ОЭЗ
Более 200 призеров спортивных мероприятий 2024 года наградили в Видном
В Госдуме приняли закон, позволяющий отменить запрет на «Талибан»
Захарова назвала авторов фейка о гибели Асада
Стремился в лидеры и хотел быть летчиком. О чем мечтал в детстве начальник РХБЗ Кириллов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте