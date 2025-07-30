Эксперт рыбного рынка Корнев спрогнозировал снижение цен на красную рыбу не раньше сентября

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в беседе с ИА НСН объяснил, что окончательная стоимость красной рыбы сформируется только осенью, и она будет ниже, чем в прошлом году.

Как сообщил эксперт, в нечетные годы улов значительно выше, чем в четные. Соответственно, цены на красную рыбу в четные годы растут, а в нечетные немного снижаются.

«Если говорить о периоде в 10 лет, то получим в среднем 10% рост год от года», — отметил специалист.

По его словам, потребители почувствуют снижение цен не раньше сентября. Далее последует коррекция цен, так как рынок будет искать равновесие между предложением и спросом. Окончательная стоимость установится только к ноябрю.