Эксперт рыбного рынка Яна Пятышева посоветовала проверять натуральность икры с помощью кипячения

Высокая популярность красной икры привела к появлению огромного количества подделок на рынке. Отличить натуральный продукт от фальсификата по внешнему виду практически невозможно. Единственным способом проверки икры остается кипячение, рассказала специалист рыбного рынка Яна Пятышева в беседе с Ura.ru .

По ее словам, в настоящем продукте при воздействии высокой температуры белок сворачивается, а икринки белеют и теряют прозрачность. В имитированной икре при кипячении не происходит значительных изменений.

Пятышева отметила, что для достоверного тестирования икру необходимо держать в кипящей воде в течение нескольких минут. Также важно покупать продукт у известных и проверенных производителей.