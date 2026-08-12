Эксперт Рыбалкин назвал способы взять выходной 1 сентября

Работники могут оформить отпуск, отгул или выходной за свой счет, чтобы провести 1 сентября с ребенком. День знаний не считается нерабочим праздничным днем, сообщает RT .

Вице-президент группы «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин напомнил, что День знаний не входит в перечень нерабочих праздничных дней. Поэтому работодатель не обязан освобождать сотрудника от работы только из-за начала учебного года.

Сотрудник может заранее договориться об отпуске без сохранения зарплаты или использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска. В некоторых компаниях выходные для родителей предусмотрены внутренними правилами, однако дату обычно нужно согласовать с работодателем. Самовольное отсутствие на работе станет нарушением.

Еще один вариант — отгул за сверхурочную работу или работу в выходной день. По статье 153 Трудового кодекса работник может выбрать дополнительный отдых вместо денежной компенсации, но работодатель вправе не согласовать предложенную дату.

Рыбалкин также отметил, что родителям детей-инвалидов положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц. Отдельные дни отдыха предусмотрены для доноров, проходящих диспансеризацию и некоторых льготных категорий работников. Эксперт посоветовал заранее оформить отсутствие документально.