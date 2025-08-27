Эксперт «Рутек» Кравцов рассказал, что пользоваться чужими сим-картами смогут только ближайшие родственники

Член совета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов рассказал RT о том, какие группы граждан чаще всего использовали сим-карты, оформленные не на них.

«Помимо мошенников, чужими сим-картами часто пользовались те, кто хотел сохранить анонимность в мессенджерах и соцсетях», — отметил Кравцов.

Он также добавил, что работодатели часто оформляли номера на компанию и раздавали их сотрудникам. Кроме того, на досках объявлений в интернете продавцы часто не желали раскрывать свои личные контакты, из-за чего массово покупались «левые» сим-карты.

По словам эксперта, иностранцы иногда прибегали к посредникам, чтобы получить российский номер.

«Теперь почти все эти случаи подпадают под запрет. Исключение сделано только для ближайших родственников», — подытожил Кравцов.