Эксперт Руспродсоюза Леонов отметил, что качественная икра не может иметь слишком низкую цену

Заместитель председателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с RT предупредил, что приобретать икру на площадках объявлений, в соцсетях и мессенджерах, а также у продавцов «с рук» не стоит из-за высокого риска столкнуться с поддельной или некачественной продукцией.

Эксперт обратил внимание, что средние цены на красную икру в России к ноябрю составляли 9347 рублей за килограмм, поэтому слишком низкая цена должна насторожить покупателей.

По словам специалиста, испорченную икру можно определить по внешнему виду: слипшиеся икринки, гниль, слизь, потемнения. Также он предупредил о резком и неприятном запахе такой икры.

«Мы советуем внимательно изучать этикетку, читать состав и обращать внимание на малозаметные указания в маркировке», — отметил Леонов.

При покупке икры на развес важно убедиться, что у продавца есть документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукта. Храниться в магазине или на рынке икра должна в отдельном холодильнике при температуре −4…−6 градусов.

Леонов подчеркнул, что у продавца должны быть товарно-транспортная накладная, удостоверение качества, сертификат или декларация соответствия и ветеринарное свидетельство. Если продукт изготовлен по ГОСТ, то в банке с икрой, помимо икры только одного вида, могут быть лишь соль, консерванты и растительное масло.