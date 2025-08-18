Эксперт РУДН Берестов напомнил о важности резервного копирования данных при продаже смартфона

Смартфоны содержат множество личных данных, и простая очистка памяти не гарантирует их удаление. Для безопасной продажи устройства необходимо выполнить несколько шагов. О них рассказал зампред по инновационному развитию комиссии по качеству образования РУДН Макар Берестов в интервью сайту aif.ru .

По словам специалиста, прежде всего, нужно создать резервную копию данных с помощью облачных сервисов или вручную. Важно сохранить контакты, заметки и пароли. Затем следует выйти из всех учетных записей на устройстве. На Android это делается через раздел «Учетные записи и архивация», а на iOS — через настройки Apple ID.

Перед продажей стоит проверить состояние смартфона: экран, камеры, динамики, микрофон и аккумулятор. Полный сброс настроек — обязательное условие для удаления данных. Перед сбросом рекомендуется включить шифрование данных, отметил «ФедералПресс».

При покупке бывшего в употреблении смартфона важно проверить его на наличие восстановленных данных, скрытых дефектов и неоригинальных деталей, заключил Берестов.