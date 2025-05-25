Эксперт РТУ МИРЭА Силаев предупредил о росте атак аферистов в период сдачи ЕГЭ

В период сдачи экзаменов учащаются случаи онлайн-обманов школьников и их семей. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

Как отметил специалист, распространенные методы мошенников — продажа ложных ответов на тесты, предложение поддельных услуг проверки итогов экзамена или фиктивного гарантированного поступления в вуз.

«Мошенники создают фейковые группы и каналы, имитирующие официальные источники, и требуют предоплату за «эксклюзивные материалы», — объяснил Силаев.

Эксперт посоветовал внимательно проверять подлинность ресурсов и игнорировать сомнительные объявления, чтобы избежать финансовых потерь и утечки личных данных.