Эксперт РТУ МИРЭА Шпагина призвала в беседе с мошенниками не руководствоваться эмоциями

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина поделилась с RT способом защититься от действий современных мошенников. По ее словам, мошенники — это умелые манипуляторы, которые используют базовые психологические механизмы: доверие, страх, жадность или желание помочь близкому.

«Их главная цель — спровоцировать мгновенную эмоциональную реакцию, которая запускает привычные автоматизмы и полностью отключает критическое восприятие реальности. Первый и самый важный шаг к защите — это не анализ, а немедленная пауза», — отметила специалист.

Эксперт рекомендует в подозрительной ситуации остановить поток эмоций и дать себе команду: «Стоп. Я не принимаю решений сейчас». Затем следует вежливо, но твердо прервать разговор и физически положить трубку или отойти от компьютера. Эта пауза необходима, чтобы вырваться из-под давления и дать себе время успокоиться.

Для быстрой психической самодиагностики в подозрительной ситуации Елена Шпагина советует задать себе пять ключевых вопросов. Среди них: «Какие эмоции я испытываю прямо сейчас?», «Этот человек меня торопит?», «Насколько реалистично это предложение?» и другие.