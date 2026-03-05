Эксперт РТУ МИРЭА Рыбников рекомендовал менять пароли устройств «умного дома» с заводских на уникальные

Устройства «умного дома», такие как роботы-пылесосы, умные чайники и колонки, могут быть уязвимы для взлома, но это не главная цель злоумышленников. Об этом сообщил Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА в беседе с RT .

Эксперт подчеркнул, что любая техника с сетевым подключением потенциально может содержать уязвимости, особенно если производитель использует стандартные пароли или редко выпускает обновления прошивки. Однако такие устройства редко становятся самостоятельной целью атаки.

«Для злоумышленников такие устройства представляют ценность прежде всего как возможная точка входа во внутреннюю сеть пользователя», — отметил Рыбников.

По его словам, основной интерес злоумышленников связан с более ценными целями: персональными компьютерами, ноутбуками, смартфонами или сетевым оборудованием. Именно на этих устройствах обычно хранятся учетные записи, платежные данные, рабочая информация и доступ к различным онлайн-сервисам.

Поэтому ключевую роль играет не столько сама технология «умного дома», сколько соблюдение базовых правил цифровой безопасности. После покупки любого «умного» устройства рекомендуется сразу изменить заводской пароль на уникальный. Также не следует отключать автоматические обновления программного обеспечения, если они предусмотрены производителем. Дополнительной мерой безопасности может стать создание отдельной Wi-Fi-сети для устройств «умного дома».