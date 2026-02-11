Эксперт РТУ МИРЭА Рыбников призвал не отправлять код на обороте банковской карты в месседжерх и соцсетях

Код на обороте банковской карты — важный элемент платежной безопасности. Он подтверждает, что карта находится у владельца в момент совершения операции. Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал RT , что вводить этот код можно только при реальной оплате на официальных сайтах или в мобильных приложениях.

«Категорически недопустимо вводить этот код в любых иных ситуациях, кроме страницы легитимной оплаты. Его нельзя сообщать по телефону, даже если звонящий представляется сотрудником банка», — подчеркнул эксперт.

Также запрещено передавать фотографию или скриншот банковской карты с обеих сторон по электронной почте, в мессенджерах или социальных сетях.

По словам Рыбникова, нельзя вводить код на сайтах, на которые пользователь перешел по ссылкам из писем или SMS-сообщений. Такие страницы могут быть фишинговыми.

Наличие HTTPS и значка замка в адресной строке браузера — обязательное условие для ввода платежных данных, но это не гарантирует легитимность сайта. Фишинговые сайты могут использовать зашифрованное соединение и внешне полностью воспроизводить страницы оплаты банков или популярных онлайн-сервисов.

Если код был случайно сообщен третьим лицам или введен на сомнительном ресурсе, необходимо незамедлительно заблокировать карту и оформить ее перевыпуск. заключил Рыбников.