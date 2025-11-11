Эксперт РТУ МИРЭА Рыбников отметил, что некачественные зарядки влияют на износ батареи смартфона

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал RT , что при использовании смартфона важно обращать внимание не на скорость зарядки, а на качество зарядного устройства.

Эксперт прокомментировал эксперимент китайских блогеров, которые проверяли, влияет ли быстрая зарядка на износ аккумуляторов смартфонов. Оказалось, что разница в износе между быстрым и обычным зарядом незначительна — около 0,3–0,5%.

«Что касается зарядки в диапазоне 30–80% регулярно: да, такой режим может привести к чуть меньшей деградации... Однако для большинства пользователей, которые обновляют устройство каждые два–четыре года и не подвергают батарею экстремальному режиму, эффект окажется минимальным», — пояснил специалист.

По словам эксперта, современные смартфоны рассчитаны на заряды до 100%, поскольку алгоритмы зарядки автоматически замедляют ток и регулируют напряжение по мере приближения к полной емкости.

«Используйте оригинальные или сертифицированные производителем адаптеры и кабели. Дешевые или некачественные зарядные блоки с нестабильным напряжением и слабой защитой могут перегревать аккумулятор или создавать стресс-условия, которые даже продвинутый BMS может не полностью нивелировать», — подчеркнул Рыбников.