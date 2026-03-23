Эксперт РТУ МИРЭА Котилевец предупредил о рисках слежки через различные устройства

Старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец предупредил в беседе с RT о рисках слежки через различные устройства.

По словам специалиста, хакеры активно нацелены на гаджеты с микрофонами, камерами и датчиками, имеющие постоянный доступ в интернет.

«И если взлом умной колонки позволяет злоумышленникам подслушивать происходящее в доме, то атака на другие гаджеты может дать им возможность не только слышать, но и видеть жертву, а также собирать критически важные данные о ее перемещениях и привычках», — пояснил он.

Котилевец подчеркнул, что IP-камеры видеонаблюдения особенно уязвимы, так как многие пользователи не меняют заводские логины и пароли. Это позволяет хакерам легко получить доступ к устройствам.

Также эксперт отметил риски, связанные с умными телевизорами, которые могут быть взломаны и превращены в шпионские устройства. Кроме того, он упомянул об угрозе, которую представляют маршрутизаторы, давая хакерам контроль над всей домашней сетью.

Носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры, также могут быть использованы для сбора данных о местоположении и здоровье, а также для кражи паролей.

Котилевец дал несколько советов по защите: не использовать заводские пароли, применять сложные комбинации для каждого гаджета, регулярно обновлять прошивки и отключать ненужные функции удаленного доступа.