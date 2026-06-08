Эксперт РТУ МИРЭА Двилянский предупредил о фейковых чат-ботах сервисов бронирования

По словам эксперта, мошенники получают информацию о бронировании и связываются с клиентами от имени «службы заботы» или «владельца жилья». В ходе переписки они сообщают о проблемах с платежом или предлагают «более выгодные условия», а затем просят перейти по ссылке.

Эта ссылка ведет на поддельный сайт, который копирует настоящий сервис бронирования. Главный признак мошенничества — запрос полных данных банковской карты или кода подтверждения из СМС.

Двилянский подчеркнул, что если вас просят «подтвердить бронь» или «вернуть переплату» и для этого ввести данные карты, то это верный признак того, что вы имеете дело с мошенниками.

Также должны насторожить спешка, недавняя дата создания аккаунта, орфографические ошибки в имени или сообщениях, а также неофициальный стиль общения.

Чтобы обезопасить себя, аналитик посоветовал всегда проверять официальные каналы связи. Настоящий бот или аккаунт поддержки всегда указан на официальном сайте сервиса. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить на открывшихся страницах свои платежные данные.

«Лучше самостоятельно, вручную, через поисковик или официальное приложение, зайти в свой аккаунт на сайте бронирования и проверить статус заказа. А главное правило, которое поможет защитить ваши средства, — никогда и никому не сообщайте код из СМС и данные вашей банковской карты», — заключил собеседник.