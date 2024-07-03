Эксперт РСТ Литаренко: введение нового туристического налога навредит отелям

Минэкономразвития предложило с 2025 года преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это только навредит отелям, сообщил председатель экспертного совета Российского союза туриндустрии Николай Литаренко в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, налог будет распространяться только на гостиницы. При этом туристы, которые предпочитают аренду квартир, смогут не платить сбор. В итоге рост себестоимости гостиничных номеров отпугнет инвесторов и путешественников.

Таким образом власти хоть и субсидируют развитие отрасли, но инициируют принятие поправок, которые делают рентабельность гостиничного бизнеса ниже, заключил Литаренко.