Эксперт РСТ Баранов заявил, что обязательное сопровождение гидом при восхождении не гарантирует безопасности

Эксперт РСТ, учредитель компании «Горный Гид» Сергей Баранов в разговоре с ИА НСН заявил, что обязательное сопровождение гидом на определенных высотах не является универсальной мерой по обеспечению безопасности.

По мнению специалиста, высота слабо коррелирует со сложностью и опасностью. Многие вершины 4000 метров и выше доступны для восхождения пешком, и сопровождение гида не всегда необходимо. Даже в Альпах, на Казбеке и в Гималаях сопровождение гида — это рекомендация, а не требование. Исключением является Эверест, где правило обязательного сопровождения вступит в силу только в 2025 году.

Баранов также подчеркнул, что обязательный гид не является гарантией безопасности при восхождении. Он считает, что подобная идея может ограничить свободу передвижения и привести к монополизации доступа к горным вершинам.

Эксперт подчеркнул, что безопасность обеспечивается не «обязаловкой», а подготовкой, образованием, культурой планирования. Обязательное сопровождение гида может стать ударом по спорту и ограничить возможности независимых команд и альпинистов, заключил собеседник.